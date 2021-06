Na stadionu Ilirija bosta nastopili didžejki Nervo

Ljubljana, 24. junija - Na Iliriji bosta danes na prvem stadionskem koncertu po epidemiji nastopili avstralski didžejki slovenskih korenin Nervo. Dvojčici Mim in Liv Nervo sta znani po skladbah, kot so Revolution, The Way We See The World, Reason in Like Home. Pred njima se bosta prvič v Sloveniji predstavila tudi Quintino z Nizozemske in italijanski duet Marnik.