V Ljubljani odprli nova stanovanja za mlade

Ljubljana, 22. junija - V Ljubljani so danes odprli objekt z bivalnimi enotami Skupnost za mlade Gerbičeva. Stanovanja so namenjena vsem mladim, starim med 18 in 29 let, ki se želijo "osamosvojiti od hotela mama in se pripraviti na resno poslovno in družinsko življenje," je dejal direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec.