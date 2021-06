V MSUM razstava o političnem performansu 90. let

Ljubljana, 24. junija - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bodo drevi odprli razstavo Spoznanje! Upor! Reakcija!, Performans in politika v devetdesetih letih v pojugoslovanskem kontekstu. Združuje več kot 120 umetniških del, arhivski material in video dokumente iz Slovenije, Hrvaške, BiH, Kosova, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije.