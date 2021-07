14 dni do OI - Hayao Miyazaki in Studio Ghibli

Ljubljana, 9. julija - Tudi Slovencem je zelo blizu čudovita animacija, ki je že več desetletij zaščitni znak Studia Ghibli, ki skrbi za izdelavo celovečernih animiranih filmov. Studio sta leta 1985 ustanovila animatorja Hayao Miyazaki ter Isao Takahata in poskrbela za vrsto animiranih uspešnic, ki so odmevale na Japonskem in po vsem svetu.