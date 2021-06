Na brniškem letališču preizkusili postopke v primeru letalske nesreče

Brnik, 22. junija - Na brniškem letališču je danes potekala tradicionalna, že 15. vaja kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče Zlomljeno krilo. Tokratna vaja je predvidela trk vojaškega transportnega in šolskega letala. Z vajo so znova preverili in okrepili sodelovanje med različnimi službami, ki so vključene v reševanje in v preiskavo letalskih nesreč.