Evropski parlament o pripravah na vrh EU, migracijah in evropskih tožilcih

Bruselj, 23. junija - Evropski parlament bo v okviru dvodnevnega plenarnega zasedanja v Bruslju razpravljal o pripravah na vrh EU ter o migracijah in mehanizmu solidarnosti. Med ostalimi temami bo v ospredju razprava o delovanju evropskega javnega tožilstva, poslanci pa bodo glasovali tudi o podnebnem zakonu ter o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah žensk.