V DNS zagnali platformo za prijavo napadov na novinarje

Ljubljana, 22. junija - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so zagnali platformo za prijavo napadov na novinarje, ki bo omogočila sistematično beleženje in spremljanje napadov ter ozaveščanje javnosti. Na platformi bodo zbirali prijave fizičnih napadov in groženj ter verbalnih napadov, ki presegajo argumentirano kritiko novinarjevega dela, so sporočili.