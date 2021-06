Ljubljana, 22. junija - na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP trenutno 0,17 odstotka pod izhodiščem. V ospredju so delnice Krke, katerih tečaj je ob precejšnjem prometu doslej izgubil slab odstotek. Močan padec beležijo delnice Cinkarne Celje, do zdaj so se pocenile za 6,69 odstotka.