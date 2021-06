Zaradi invazije miši evakuacija zapornikov v Avstraliji

Sydney, 22. junija - Zaradi invazije miši, ki že mesece pesti kmete na vzhodu Avstralije, so iz zapora na podeželju v Novem Južnem Walesu danes morali začeti evakuacijo več sto zapornikov. Miši so vdrle v zapor in zgrizle osnovno infrastrukturo, sedaj pa potrebujejo čas za popravila in čiščenje.