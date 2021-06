Na konferenci pozvali k razvoju slovenskega kapitalskega trga

Ljubljana, 22. junija - Zdrav in dobro delujoč kapitalski trg lahko odigra pomembno vlogo v času zelenega in digitalnega okrevanja gospodarstva po pandemiji covida-19. Vendar se v Sloveniji kapitalski trg krči, namesto da bi se širil, so opozorili na konferenci v organizaciji ATVP. Urška Cvelbar s finančnega ministrstva je napovedala preučitev podanih predlogov.