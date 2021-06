Občini Kranj evropska sredstva za projekt Dnevno varstvo starejših - Planina

Ljubljana, 22. junija - Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 280.000 evrov evropskih sredstev za projekt Dnevno varstvo starejših - Planina, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj. Obnovili bodo obstoječi trgovski objekt na Planini, ki bo odslej namenjen dnevnemu varstvu starejših od 65 let, so sporočili.