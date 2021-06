V Laškem uradno odprli novozgrajeni most čez Savinjo

Laško, 22. junija - Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in laški župan Franc Zdolšek sta danes uradno odprla novozgrajeni most čez Savinjo v Marija Gradcu pri Laškem. Kot je ob tej priložnosti povedal Vrtovec, je bil most potreben zaradi zagotavljanja mobilnosti prebivalstva. Vrednost naložbe je na 6,6 milijona evrov.