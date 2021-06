Celjski svetniki soglašajo z ustanavljanjem pokrajin

Celje, 22. junija - Celjski mestni svetniki so na današnji seji brez razprave soglašali z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo celjske občine v Celjsko pokrajino. Niso pa soglašali s predlaganim imenom Savinjska pokrajina in so predlagali, da se pokrajina imenuje Celjska pokrajina, ki bi imela sedež v Celju.