Vlagatelji na evropskih borzah uvodoma previdni

London, 22. junija - Trgovanje na pomembnejših borzah v Evropi se je danes začelo v precej bolj previdnem vzdušju, kot je vladalo v ponedeljek v ZDA in danes v Aziji, kjer so se tečaji zvišali. Vlagatelji so še vedno negotovi glede gospodarskega okrevanja po pandemiji covida-19, pravijo analitiki.