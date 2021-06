Na spletni konferenci o kulturi spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države

Maribor, 22. junija - Inštitut IRRIS gosti dvodnevno spletno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Kultura spominjanja gradnikov naroda in države: Slovenija in Evropa. Namen istoimenskega projekta je interdisciplinarna raziskava različnih vidikov oblikovanja slovenske etnične in nacionalne identitete ter države v primerjavi z drugimi prostori.