Delo: Obsodilna sodba za povzročitev smrti na Dravi pravnomočna

Maribor, 22. junija - Mariborski višji sodniki so potrdili obsodilno sodbo zoper Petra Vravnika zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, ker je julija 2015 znanca med popivanjem na reki Dravi odrinil s čolna, da je padel v vodo in utonil, piše današnje Delo. Sodba je pravnomočna, Vravnika čaka leto in štiri mesece zapora na odprtem oddelku zapora v Rogozi.