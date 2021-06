Messi ujel Mascherana, Argentina in Čile že v četrtfinalu

Brasilia, 22. junija - Na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji so si nogometaši iz Argentine in Čila že izborili nastop v četrtfinalu. Argentina je na tekmi tretjega kroga v skupini A v brazilski prestolnici premagala Paragvaj z 1:0, prvi zvezdnik Lionel Messi pa je odigral že 147. tekmo za argentinsko izbrano vrsto in na tej lestvici ujel Javierja Mascherana.