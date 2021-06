Tretja zmaga Belgijcev na EP

Sankt Peterburg, 21. junija - Nogometaši Belgije so na evropskem prvenstvu na svoji tretji tekmi še tretjič zmagali. V St. Peterburgu so z 2:0 (0:0) premagali Finsko in gladko osvojila prvo mesto v skupini B. Finska je tretja in še lahko upa, da se bo v osmino finala uvrstila kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc.