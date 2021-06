Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so danes poskočile, pri čemer so trije glavni indeksi obnovili nekaj strmih izgub prejšnjega tedna, saj so se prvotni sunki po posodobljenih napovedih centralne banke za obrestne mere umirili, je zapisano na portalu Yahoo Finance.