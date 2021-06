V Južni Afriki bodo vzpostavili proizvodnjo cepiva proti covidu-19

Johannesburg, 21. junija - V Južni Afriki bodo vzpostavili prvi center za proizvodnjo cepiv mRNA proti covidu-19 v Afriki ob pomoči konzorcija, so danes sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Center bi lahko zaživel čez približno eno leto in pripomogel k bolj pravičnemu dostopu do cepiv med pandemijo covida-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.