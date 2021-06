ZN poročajo o porastu nasilja nad otroki med oboroženimi konflikti

New York, 21. junija - Združeni narodi v danes objavljenem letnem poročilu ugotavljajo, da se je nasilje nad otroki med oboroženimi konflikti v letu 2020 povečalo, k čemur je prispevala tudi pandemija covida-19. Ugrabitve so v primerjavi z letom 2019 narasle za 90 odstotkov, posilstva in spolne zlorabe pa za 70 odstotkov.