Mehika in Argentina zaradi spornih aretacij umaknili veleposlanika iz Nikaragve

New York, 22. junija - Mehika in Argentina sta v ponedeljek na posvet poklicali svoja veleposlanika iz Nikaragve zaradi naraščajočega pritiska predsednika Nikaragve Daniela Ortege na opozicijo. Državi sta izrazili zaskrbljenost zaradi "politično-pravnih dejanj vlade Nikaragve v zadnjih dneh, zaradi katerih sta ogroženi integriteta in svoboda več opozicijskih osebnosti".