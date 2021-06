Minister Cigler Kralj med podpisniki lizbonske deklaracije o evropski platformi za preprečevanje brezdomstva

Ljubljana/Lizbona, 21. junija - V organizaciji portugalskega predsedstva Svetu EU in Evropske komisije je danes v Lizboni potekala konferenca na visoki ravni o preprečevanju brezdomstva. Udeleženci, med njimi tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, so podpisali lizbonsko deklaracijo o evropski platformi za preprečevanje brezdomstva.