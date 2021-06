Obeležitev 30-letnice Slovenije z mašo za domovino

Ljubljana, 22. junija - V ljubljanski stolnici bo ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Stanislav Zore danes ob 18. uri daroval mašo za domovino ob dnevu državnosti, so sporočili iz SŠK. Maše se bodo udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Igor Zorčič, premier Janez Janša in predsednik DS Alojz Kovšca.