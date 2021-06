S prenovami do še bolj kakovostnega bivanja v ljubljanskih vrtcih

Ljubljana, 21. junija - V Ljubljani nadaljujejo obnove javnih vrtcev. V teh dneh so odprli celovito prenovljene prostore Vrtca Viški gaj, enota Zarja, in Vrtca Kolezija, enota Murgle. Obe prenovi sodita v okvir javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane (EOL 3), vrednost obeh investicij je znašala 4,3 milijona evrov, so danes sporočili Mola.