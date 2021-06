Tarantinu in Timu Burtonu nagradi za življenjske dosežke na festivalu v Rimu

Rim, 23. junija - Kultna režiserja Quentin Tarantino in Tim Burton bosta gosta 16. filmskega festivala, ki bo v italijanski prestolnici potekal med 14. in 24. oktobrom. Režiser filmov, kot sta Pulp Fiction in Ubila bom Billa, Tarantino ter režiser filmov Edward Škarjeroki in Batman Burton bosta na festivalu prejela nagradi za življenjske dosežke.