Referendumske aktivnosti SAB pod sloganom Branimo vodo

Ljubljana, 21. junija - Stranka SAB v kampanjo pred referendumom o noveli zakona o vodah vstopa s sloganom Branimo vodo. Z njo želijo osveščati o pasteh zakona in pozvati čim več ljudi k udeležbi na referendumu in glasovanju proti "nepopravljivim posledicam za vodo," so danes sporočili iz stranke.