Pričakovano višino pokojnine si lahko po novem izračunamo sami

Ljubljana, 21. junija - Datum upokojitve in pričakovano višino pokojnine si lahko po novem informativno izračunamo sami. To nam namreč omogočata novi elektronski storitvi pokojninskega zavoda, ki ju je ta objavil na svoji spletni strani. Izračun je varen, hiter, dostopen in enostaven, zagotavljajo na zavodu.