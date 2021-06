166 slovenskih državljanov v pismu poziva Bruselj, naj stopi v bran demokraciji v Sloveniji

Ljubljana, 21. junija - V pismu predsednikom osrednjih institucij EU je 166 slovenskih državljanov danes opozorilo, da je demokracija v Sloveniji ogrožena, in pozvalo Bruselj, naj si ne zatiska oči. Prepričani so, da bi neaktivnost Evropske unije dodatno spodkopala demokratične vrednote, na katerih je bila ustanovljena, so danes sporočili iz Foruma za demokracijo.