Ameriška potovalna industrija se s porodnimi krči postavlja na noge po pandemiji

New York, 21. junija - Veliko podjetje za križarjenje s potniškimi ladjami Royal Caribbean Cruises je v nedeljo poslalo na pot ladjo Freedom of the Seas, vendar le z okrog 650 uslužbenci podjetja in njihovimi gosti, ki so cepljeni proti covidu-19. Letalska družba American Airlines pa je konec tedna odpovedala več sto letov zaradi pomanjkanja posadk.