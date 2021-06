Vreme: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in vroče, pihal bo jugozahodnik

Ljubljana, 21. junija - Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Ponekod v notranjosti bo še pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. V torek bo večinoma jasno, čez dan bo znova zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.