SBI TOP s padcem

Ljubljana, 21. junija - Indeks SBI TOP je danes izgubil 0,42 odstotka in trgovanje sklenil pri 1138,49 točke. Borzni posredniki so sklenili za 1,43 milijona evrov poslov, najbolj prometne so bile z nekaj več kot pol milijona prometa delnice Krke, ki so pridobile 0,48 odstotka. Delnice Intereurope so ob sicer skromnem prometu poskočile za 8,33 odstotka.