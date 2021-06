Z novo spletno platformo naj bi dosegli večjo politično odgovornost

Ljubljana, 21. junija - Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji Oštro in inštitut Danes je nov dan sta odprla spletno platformo Obljuba dela dolg, so za STA povedali na omenjenem inštitutu. Ta interaktivna preglednica političnih obljub naj bi bila nenehen opomin politikom, da za besede in dejanja odgovarjajo svojim delodajalcem, torej državljanom.