Odpravnica poslov ZDA Falatko: STA je tudi za nas pomemben vir informacij

pogovarjala se je Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 23. junija - Podrobno spremljamo razpravo okoli financiranja STA, nikakor ne gre podcenjevati pomena agencije, ki je tudi za nas pomemben vir informacij o dogajanju v Sloveniji, je v pogovoru za STA dejala odpravnica poslov na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani Susan Falatko. Čestitala je Sloveniji in Slovencem za 30 let državnosti in STA za 30 let dela.