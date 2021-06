Znano in neznano o Sloveniji: Vinorodna dežela z najstarejšo trto na svetu

Ljubljana, 23. junija - Slovenija je vinorodna dežela z več kot dva tisočletno tradicijo gojenja vinske trte. Naravni dejavniki, kot so podnebne in talne razmere, nadmorska višina in relief, omogočajo gojenje trte v večjem delu države. Vinorodno območje je razdeljeno na tri vinorodne dežele. V Mariboru raste več kot 400 let stara trta, ki velja za najstarejšo na svetu.