Skupina Irwin na skupinski razstavi v MoMA v New Yorku

New York, 21. junija - Skupina Irwin je z umetniško knjigo Kapital zastopana na skupinski razstavi v Muzeju za moderno umetnost (MoMA) v New Yorku. Razstava z naslovom 208: After the Wall predstavlja posamezna dela znanih avtorjev in avtoric sodobnega evropskega umetniškega prostora, ki so jih izbrali iz zbirke MoMA oz. njihovih novih pridobitev.