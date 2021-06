UNCTAD letos pričakuje oživitev tujih neposrednih investicij

Ženeva, 21. junija - Tuje neposredne investicije bodo letos na svetovni ravni po oceni Konference ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) okrevale, potem ko so lani ukrepi za zajezitev pandemije covida-19 povzročili 35-odstoten upad. Letošnja rast naj bi bila med 10- in 15-odstotna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.