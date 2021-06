Digitalno potrdilo ni le prepustnica za poletne počitnice

Ljubljana, 21. junija - Evropsko digitalno covidno potrdilo bo ključnega pomena za varno in nemoteno potovanje v EU in ne le prepustnica za poletne počitnice, so poudarili udeleženci današnje spletne razprave Studio Evropa. V pričakovanju jesenskega porasta števila okužb pa je nujno doseči visoko precepljenost proti covidu-19, so poudarili.