Uefa ne bo kaznovala Neuerja zaradi mavričnega kapetanskega traka

Berlin, 21. junija - Nemška nogometna zveza (DFB) je na Twitterju sporočila, da Evropska nogometna zveza (Uefa) ne bo kaznovala vratarja Manuela Neuerja. Ta je v znak podpore in solidarnosti do homoseksualne in transseksualne skupnosti v tem mesecu na vseh tekmah nosil mavrični kapetanski trak.