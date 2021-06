Nov dolgoročni program razvoja SV po mnenju državnega sekretarja realen

Ljubljana, 21. junija - Dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035, ki so ga predstavili danes, predvideva drugačno strukturo in organiziranost vojske ter njeno opremljanje, prenovo sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter finančne podlage za uresničitev teh načrtov. Državni sekretar Uroš Lampret je dokument ocenil kot realen.