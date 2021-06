V Celju nov program vstavitve srčnih zaklopk skozi žilo

Celje, 21. junija - V Splošni bolnišnici Celje so minuli teden izvedli prva posega vstavitve biološke umetne srčne zaklopke skozi žilo (TAVI). Gre za klinično metodo zdravljenja bolnikov s pomembno zožitvijo aortne zaklopke, ki sta jo do zdaj izvajala le oba klinična centra. Načrtujejo, da bodo letno izvedli okoli 50 TAVI posegov, so zapisali v sporočilu za javnost.