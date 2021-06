Slovenski strelci in strelke spet odhajajo v Osijek

Ljubljana, 22. junija - Slovenska strelska reprezentanca je pred kratkim v Osijeku nastopila na evropskem prvenstvu z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, v tem tednu pa se bo 21 strelcev in strelk znova podalo v slavonsko prestolnico, ki bo med 24. junijem in 2. julijem gostilo letošnjo četrto tekmo za svetovni pokal.