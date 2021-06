Za vpletene v oddajo dečkov v rejništvo oprostilna sodba

Slovenj Gradec, 21. junija - Slovenjgraško sodišče je danes izreklo oprostilno sodbo za zaposlene na takratnem CSD Velenje in v Vrtcu Slovenj Gradec, ki so bili konec marca 2016 vključeni v oddajo dveh dečkov v rejniško družino proti volji starih staršev. Babica dečkov jim prek odvetnika, ki je že napovedal pritožbo, očita nezakoniti odvzem otrok in nevestno delo v službi.