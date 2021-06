Na olimpijskih bojih do 10.000 gledalcev

Tokio, 21. junija - Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiu so danes sporočili, da si bo lahko olimpijske boje v živo ogledalo do 10.000 domačih gledalcev. Tujim so že pred časom prepovedali obisk iger. Če pa bi število koronskih okužb začelo naraščati, pa bi lahko vsa olimpijska tekmovanja potekala za zaprtimi vrati, so dodali.