Ifo: Prihodnja nemška vlada bi se morala osredotočiti na gospodarsko rast

München, 21. junija - Prihodnja vlada v Nemčiji bi se morala osredotočiti na gospodarsko okrevanje in rast, hkrati pa na dolgi rok brzdati javni dolg, so ocenili v münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo. Država bi morala povečati javne investicije in izboljšati davčno okolje za zasebna vlaganja, inovacije in zaposlovanje.