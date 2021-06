Na Ptuju nižje položnice za odpadke in višje za odpadno vodo

Ptuj, 21. junija - Ptujski mestni svetniki so danes potrdili rebalans občinskega proračuna za letošnje leto, ki se zvišuje za 1,2 milijona evrov na 37,2 milijona evrov. Ob tem so potrdili nižjo ceno obdelave in odlaganja odpadkov za občane, a hkrati tudi višjo ceno odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.