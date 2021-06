Azijske borze nov trgovalni teden začele s padcem

Tokio, 21. junija - Borze v Aziji so današnje trgovanje končale z znižanjem tečajev delnic. Vlagatelji, med katerimi odmevajo sklepi zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve o bolj restriktivni denarni politiki, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sledili petkovim negativnim gibanjem v New Yorku.