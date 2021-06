Atlanta v finale vzhoda, Phoenix dobil prvo tekmo

Philadelphia, 21. junija - Košarkarji Atlanta Hakws so v gosteh dobili odločilno tekmo konferenčnega polfinala in se uvrstili v finale vzhoda, kjer jih že čakajo Milwaukee Bucks. Atlanta je na sedmi tekmi s 103:96 premagala prvo nosilko Philadelphio 76ers in v boju na štiri zmage napredovala s 4:3. Phoenix Suns pa so z zmago začeli finale zahoda.