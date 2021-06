Huda prometna nesreča v Alabami zahtevala življenja devetih otrok

Montgomery, 21. junija - V soboto je v verižnem trčenju vozil v ameriški zvezni državi Alabama umrlo deset ljudi, od tega devet otrok in mladostnikov. Osem med njimi je bilo potnikov v kombiju, ki je prevažal otroke, stare od štiri do 17 let. V drugem vozilu sta umrla 29-letni moški in njegova devet mesecev stara hči.