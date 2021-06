Slovenija za četrtfinale proti Rusiji

Strasbourg, 21. junija - Potem ko so v nedeljo premagale Bosno in Hercegovino in predtekmovanje 38. evropskega prvenstva za ženske končale na tretjem mestu v skupini C, bodo košarkarice Slovenije danes ob 20.45 igrale dodatne kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale. V Strasbourgu se bodo pomerile z Rusijo.